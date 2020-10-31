بالصور .. إزالة التشوهات البصرية وتوحيد واجهات المحلات بـ"الهدا والشفا"

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أمانة الطائف بدأت حملتها لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بتوحيد الهوية العمرانية

بدأت أمانة الطائف حملتها الميدانية لتغيير الواجهات القديمة للمحال التجارية بالهدا والشفا واستبدالها بالهوية العمرانية الموحّدة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، حيث تسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري فيها.

وتستهدف الحملة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية العشوائية وطلاء أرصفة الطرق، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من الأمانة والتي عالجت خلال العام الماضي أكثر من 32 ألف مظهر من مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت مصادر لـ"سبق"، أن الأمانة تسعى إلى توحيد هوية لوحات المحال التجارية مراعاة للجانب الجمالي والتراثي للمحافظة، ومعالجة وضعها الحالي الذي سبّب حالة من التشوه البصري، كما لاقت المبادرة تفاعلاً كبيرًا من بعض أصحاب المحال التجارية الذين أبدعوا تعاونهم مع الأمانة في كل ما يخدم المصلحة العامة وخصوصاً بأن الهدا والشفا تعد من الواجهات السياحية التي تجذب الزوار والسياح في كل عام.

وأكدت المصادر أن الأمانة أهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الهاتف المجاني 940.

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