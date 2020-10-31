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ك. وليد صلاح الدين يشيد بأحتفالية تسليم درع الدوري في الملعب.. ورسالة لفتحي في أخر مباراة مع الأهلي

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