أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف

Print
شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف
مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر

شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

شبكة عيون الإخبارية