أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام

Print
"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام "البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام
يبلغ من العمر 27 عاماً

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.

وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.

ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.

واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.

يبلغ من العمر 27 عاماً

"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام

صحيفة سبق الإلكترونية– الرياض

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.

وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.

ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.


واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

شبكة عيون الإخبارية