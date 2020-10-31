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الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم

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الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم
7 إصابات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 11,019 شخصًا

الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من

خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.

ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.

وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .

وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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