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اختتام فعاليات قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول العشرين في الرياض

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اختتام فعاليات قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول العشرين في الرياض اختتام فعاليات قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول العشرين في الرياض
دعت لتسخير الإمكانيات لتحقيق نمو مستدام وشامل

اختتام فعاليات قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول العشرين في الرياض

برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اختُتِمت في العاصمة الرياض، فعاليات القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب، وأصدرت القمة بيانها الختامي بعد سلسلة من حلقات النقاش والعروض التقديمية من قبل رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم، إذ عُقدت القمة خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار "ريادة الأعمال مصدر للابتكار والصمود".

وشكَّلت القمة منصة فريدة استضافت تحت مظلتها نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين الذين تبادلوا الأفكار والخبرات، وسلطوا الضوء على محور القمة الذي يدور حول 3 موضوعات رئيسية، وهي ريادة الأعمال والاقتصاد، والتغيير الجذري في ريادة الأعمال، والجوانب الاجتماعية والبيئية، كما انضم إلى القمة العديد من رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من بعضهم البعض وتوحيد مطالباتهم من قادة دول مجموعة العشرين.

وأكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين 2020م، أن الابتكار والصمود هما الدافع وراء ريادة الأعمال، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي شهدناها وعشناها جميعًا خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن عام 2020 أظهر مرونة رواد الأعمال والشركات الناشئة في سعيهم إلى تطوير فرص جديدة وإيجاد طرق إبداعية لاستعراض تميزهم في مجال ريادة الأعمال.

ويشير البيان الختامي للقمة إلى الأولويات التي تم تحديدها من المقابلات والمسح العالمي لرواد الأعمال الشباب الذين عبَّروا عن التحديات والفرص التي تواجه أعمالهم والاقتصادات والمجتمعات التي يعملون فيها.


واستندت توصيات القمة أيضاً إلى الأبحاث العميقة حول منظومة ريادة الأعمال في دول مجموعة العشرين التي أجراها أعضاؤها بشكل مشترك على مدى السنوات العشر الماضية مع شركاء المعرفة، ويتوافق البيان الختامي مع أولويات مجموعات العمل المختلفة في B20، وأبرزها مجال التنمية والتوظيف في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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