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خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ 1260 جولة رقابية

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غسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً على مستوى الدمام

خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ 1260 جولة رقابية

نفذت أمانة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1259 جولة رقابية؛ استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة في مدينة الدمام، وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية، و10 مخالفات تكدس.

ورفعت الأمانة 15.203 طن من النفايات، وقامت بإزالة 7656 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة، كما قامت بغسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً بالدمام، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 295،199 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة الشرقية متابعة تطبيق كل المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها وحصر ما يتم إنجازه.


وأشارت إلى استقبال البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز940 لسلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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