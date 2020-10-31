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كورونا في إيران: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة

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كورونا في إيران: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة كورونا في إيران: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في إيران: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 612772 مصابًا، والوفيات إلى 34864 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 481930 شخصًا.
ولايزال 5185 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل حتى اليوم السبت إلى 4 ملايين و929005 تحاليل.
وتم تصنيف 27 إقليمًا إيرانيًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.


وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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