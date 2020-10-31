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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا"

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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا" رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد "الإسلاموفوبيا"
قال: حرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى موقف إسلامي ضد

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتضافر الجهود لمواجهة خطر "الإسلاموفوبيا".

وقال عمران خان، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد: ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، وحرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون على حساب مشاعر الآخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية