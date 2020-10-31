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"بلدية بارق" تصادر 16 كيلو من الأرز مجهول المصدر

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غير معلوم الإنتاج وتظهر عليه علامات التلف

‫صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق ١٦ كيلو من الأرز مجهول المصدر وغير معلوم الإنتاج وتظهر عليه علامات التلف بعدما تم ضبطه في أحد مراكز التسوق التجارية المخالفة بـبارق .

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة مراكز التسوق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات في بارق والمراكز التابعة، كما تم رصد بعض المخالفات الصحية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وتأتي هذه الجولات بمتابعة ميدانية من قبل رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي أكد على أهمية المراقبة المستمرة للمحلات المتعلقة بالصحة العامة حرصاً على صحة ما يقدم للمستهلك.

وأشار مرزن إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، منوهًا بأنه في حال وجود مخالفة يتم الإبلاغ عبر ٩٤٠ وسيتم مباشرة البلاغات فورًا .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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