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فرنسا توقف مشتبهًا ثالثًا بهجوم نيس

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فرنسا توقف مشتبهًا ثالثًا بهجوم نيس فرنسا توقف مشتبهًا ثالثًا بهجوم نيس
مقرب من المتهم الثاني

فرنسا توقف مشتبهًا ثالثًا بهجوم نيس

ذكر مصدر قضائي فرنسي، اليوم (السبت)، أن رجلًا ثالثاً مقرباً من المشتبه به الثاني، الذي أوقف مساء أمس، وضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار هجوم نيس في جنوب شرق فرنسا.

وأضاف أن المشتبه البالغ 33 عامًا حاضر خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء أمس لمنزل مشتبه فيه ثان كان على تواصل مع المنفذ عشية الهجوم.

وبين المصدر أن السلطات تحاول توضيح دوره في كل ما حصل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوقف الرجل الثاني البالغ 35 عاماً في نيس مساء أمس ووضع في الحبس على ذمة التحقيق.

وكان مشتبه فيه أول يبلغ 47 عامًا أوقف الخميس الماضي، بعدما شوهد إلى جانب المهاجم؛ وهو شاب تونسي وصل قبل فترة قصيرة إلى أوروبا، على لقطات وفرتها كاميرات مراقبة عشية الهجوم. وهو لا يزال في الحبس على ذمة التحقيق صباح اليوم.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان المهاجم استفاد من مساعدة؟ وكيف حصل على الهاتفين اللذين عثر عليهما في حقيبة تحوي مقتنياته الشخصية؟ ويحلل المحققون مضمون الهاتفين راهنًا.

وتفيد عناصر التحقيق الأولى بأن إبراهيم العيساوي وهو تونسي في الحادية والعشرين، وصل إلى نيس عشية الهجوم أو قبل يومين على ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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