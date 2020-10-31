أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدم 10 مرات

Print
منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدم 10 مرات منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدم 10 مرات
بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. من الدرجة الثالثة

منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه "عشر مرات".


وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثة عبدالمؤمن النشيواتي، عبد الله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق، الشافعي محمود صالح عبد الهادي، إسماعيل عبدالولي محمد البركاتي، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود أحمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد أحمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبدالمجيد أحمد العبدالعزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

شبكة عيون الإخبارية