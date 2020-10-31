منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدم 10 مرات

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بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه "عشر مرات".



وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثة عبدالمؤمن النشيواتي، عبد الله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق، الشافعي محمود صالح عبد الهادي، إسماعيل عبدالولي محمد البركاتي، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود أحمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد أحمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبدالمجيد أحمد العبدالعزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي.