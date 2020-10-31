أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق.. مقتل شخصين وإصابة 51 في انفجار خط غاز جنوب البلاد

Print
العراق.. مقتل شخصين وإصابة 51 في انفجار خط غاز جنوب البلاد العراق.. مقتل شخصين وإصابة 51 في انفجار خط غاز جنوب البلاد
الأنبوب يمر بالقرب من معسكر ميليشيا مسلحة

العراق.. مقتل شخصين وإصابة 51 في انفجار خط غاز جنوب البلاد

قتل شخصان على الأقل، وأصيب 51 آخرون؛ جراء انفجار أنبوب غاز في جنوب العراق، بحسب ما ذكرت مصادر الشرطة اليوم (السبت).

وبينت المصادر أن الانفجار وقع ليل الجمعة قرب مدينة السماوة الجنوبية على بعد 270 كيلومترًا جنوبي بغداد، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت أن مد خط الأنابيب يمر بالقرب من معسكر لميليشيات مسلحة بالقرب من السماوة.

وأفاد بيان عسكري بأن انفجار خط الأنابيب أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 28 بينهم تسعة مسلحين شيعة.

وأضاف أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، وأن أطقم الإطفاء ما زالت تحاول إخماد الحرائق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

شبكة عيون الإخبارية