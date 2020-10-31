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"بؤس الإغلاق الوطني".. بريطانيا تدرس فرض عزل عام للحد من "كورونا"

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"بؤس الإغلاق الوطني".. بريطانيا تدرس فرض عزل عام للحد من "كورونا" "بؤس الإغلاق الوطني".. بريطانيا تدرس فرض عزل عام للحد من "كورونا"
"جونسون" يعلن عن الإجراءات الجديدة الاثنين

أفاد مسؤول حكومي، اليوم (السبت)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس فرض إغلاق وطني جديد لمدة شهر في إنجلترا الأسبوع المقبل، بعد أن ذكر العلماء أن ينتشر بوتيرة أسرع من أسوأ توقعاتهم.

وأَضاف المسؤول أن الإجراءات الجديدة ما زالت قيد المناقشة، ولم يتخذ قرارًا نهائيًّا، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها أشارت صحيفة "التايمز" إلى أنه من المتوقع أن يعقد "جونسون" مؤتمرًا صحفيًّا الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستسمح فقط للمتاجر الأساسية والمدارس ودور الحضانة والجامعات بالبقاء مفتوحة.

وقرار فرض الإغلاق الوطني سيمثل تغييرًا جذريًا في سياسة رئيس الوزراء، الذي أصر لعدة أشهر على أنه لا يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون ضرورية، والذي أعلن قبل أسبوعين أنه يريد تجنب "بؤس الإغلاق الوطني" وهو يدافع عن إستراتيجيته لفرض خليط من القيود المحلية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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