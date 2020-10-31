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سيدة تعثر على مفقودة "الدخل المحدود": المشي أنهكها وأوصافها في "سبق" حسمت الأمر

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سيدة تعثر على مفقودة "الدخل المحدود": المشي أنهكها وأوصافها في "سبق" حسمت الأمر سيدة تعثر على مفقودة "الدخل المحدود": المشي أنهكها وأوصافها في "سبق" حسمت الأمر
خال الفتاة: مَن وجدتها ستحظى بالمكافأة المقررة نظراً لإنسانيتها وأمانتها و"حسّها الأمني"

سيدة تعثر على مفقودة

عثرت سيدة، صباح اليوم السبت، على مفقودة الرياض، التي تابعت "سبق" تفاصيل اختفائها منذ مساء الأربعاء الماضي، وتسلّمت الجهات الأمنية والطبية الحالة، وثبتت سلامتها من أيّ مكروهٍ.

واشتبهت سيدة في فتاة منهكة تجلس أمام أحد المحال التجارية المحاذية لـ"ممشى السويدي"، فاقتربت منها وتأكّدت من أن أوصافها مطابقة تماماً لما ورد في الخبرين المنشورين في "سبق".

ووفقاً لخال الفتاة؛ فإن السيدة اتصلت بالشرطة، من خلال الرقم المنشور في الصحيفة، وانتظرت، حتى باشرت الفرقة الأمنية تسلُّم الفتاة التي تعاني صرعاً وتشنجات.

وأوضح خال الفتاة، أن السيدة ستحظى بالمكافأة المقررة؛ نظراً لإنسانيتها وأمانتها و"حسّها الأمني"، مشيراً إلى أن ابنتهم ستبقى في المستشفى بسبب حالتها الصحية السيئة المتمثلة في الاعتلالات النفسية والتشنجات وما لحق بها من تبعات نتيجة المسافات الطويلة التي قطعتها من حي "الدخل المحدود" حتى "السويدي الغربي"، دون وعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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