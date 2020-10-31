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شاهد.. "" يستقبل أمير تبوك في حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

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شاهد.. "السيسي" يستقبل أمير تبوك في حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ شاهد.. "" يستقبل أمير تبوك في حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
راضي: يعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء

شاهد..

رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح ؛ في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بالأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود؛ أمير منطقة تبوك.

وبحسب "المصري اليوم" القاهرية، استقبل الرئيس السيسي؛ في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، وعددٍ من المشروعات الأخرى، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة تبوك، مرحباً به.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير بسام راضي؛ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ سيفتتح جامعة الملك سلمان، وكذلك عدداً من المشاريع الأخرى؛ كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف راضي؛ أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن: الطور- رأس سدر- شرم الشيخ، بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية- علوم الحاسبات- الصناعات التكنولوجية- العلوم المالية والادارية- السياحة والضيافة- العمارة- الألسن واللغات التطبيقية- الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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