أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين

Print
زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين
عشرات المباني المدمرة والمنهارة.. وفرق الإنقاذ تواصل جهودها

زلزال تركيا.. ارتفاع أعداد القتلى واستمرار البحث عن ناجين

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 26 قتيلًا وأكثر من 800 جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصًا في مدينة إزمير التركية.

ووفقًا لتقارير: فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانًا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية.

ووفقًا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: فقد تسبب الزلزال بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إزمير، من بينهم امرأة مسنة غرقت، مع العلم أن عدد المباني المتضررة والمنهارة جراء الزلزال بلغ 17 مبنى على الأقل، كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد أن سقط عليهما جدار.

وقالت السلطات الصحية: إن ما لا يقل عن 19 شخصًا أصيبوا في الجزيرة، من بينهم اثنان؛ أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا، تم نقلهما جوًّا إلى أثينا ونقل 7 إلى المستشفى في الجزيرة.

يشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات بحسب مقياس ريختر، وإن مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترًا.

وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض أنحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضًا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا"

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف

شبكة عيون الإخبارية