غدًا.. وزير الشؤون الإسلامية يقوم بزيارة منطقة المدينة المنورة

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يتفقّد خلالها مجمع الملك فهد وقطاعات الوزارة ويدشن عددًا من المشاريع

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الأحد، الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1442هـ؛ زيارة لمنطقة المدينة المنورة تستمر لعدة أيام.

ويقوم آل الشيخ خلال الزيارة بتفقد المجمع للاطلاع على أعماله وأبرز الإنجازات التي تمت، ويدشن عددًا من المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

من جهة أخرى يقوم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال زيارته للمنطقة بزيارةٍ لمقر فرع الوزارة، وجولة تفقدية لميقات ذو الحليفة وعدد من الجوامع والمساجد تشمل: مسجد قباء، والخندق، والقبلتين، وسيد الشهداء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية الكريمة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بالقيام بزيارات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف ورؤية المملكة 2030.