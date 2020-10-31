أخبار عاجلة

بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات -
"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس" -
رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض -
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم

Print
مصر.. "السيسي" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم .. "" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم
تتضمن 10 کلیات وتستوعب 30 ألف طالب ضمن مشروع تنمية سيناء

مصر..

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح ، صباح اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى .

وتتضمن الجامعة وفق اليوم إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكلٍّ من: مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًّا وأكاديميًّا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة؛ حيث تتضمّن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك المصري يضرب موعداً مع الأهلي.. في نهائي دوري أبطال إفريقيا

شبكة عيون الإخبارية