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"مبروك" خرجنا من "الحمراء".. "المسند" عن طقس اليوم والغد: "المطرية" تتسلل

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قال: الرياض أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام حتى 8 نوفمبر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الأحوال الجوية في معظم مناطق المملكة اليوم مستقرة عدا مرتفعات السروات، فقد تتشكّل بعض السحب التي قد تكون ممطرة.

وقال عبر "تويتر": "#الحالة_المطرية_الأولى2020 في هذا الموسم تطرق أجزاء البحر الأحمر هذا اليوم، ويوم غد قد تتسلل إلى أجزاء من مناطق #تبوك وشمالي #الجوف و#الحدود_الشمالية، والله أعلم".

وفي تغريدة أخرى صدّرها بـ"مبروك" قال "المسند": "مبروك.. كل المدن #السعودية بما فيها الغربية باتت تحت سقف الأربعينيات المئوية، وخرجت من القائمة العالمية "الحمراء"، قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم، وذلك لحين عودتها للقائمة في شهر #مايو.. هذا والله أعلم".

وكشف "المسند"، أن #الرياض تشهد أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في الساعة 11:37 وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر -بمشيئة الله- حتى 8 نوفمبر.

وتابع: "تبلغ حصة الليل نحو 12:46 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:14 ساعة، والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الميزان Libra".

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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