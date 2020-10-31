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لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة
قفزة غير مسبوقة رابعة على التوالي.. الإصابات تجاوزت النصف مليون

لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

في قفزة غير مسبوقة رابعة على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا عتبة النصف مليون.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية عن تسجيل 19059 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة)، مقابل 18681 و16774 و14964 إصابة في الأيام الثلاثة السابقة.

ووفق " اليوم" ارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 103 حالات وفاة جديدة، مقابل 77 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 518753؛ منها 10452 حالة وفاة.

وبدأ في ألمانيا اعتبارًا من الاثنين الماضي سريان "الإغلاق الخفيف" الذي سيستمرّ حتى نهاية الشهر، في محاولة من السلطات للحد من تفشي الوباء، بما يشمل إغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية (التباعد الاجتماعي) بين الناس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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