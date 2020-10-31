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القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات باطراد التقدم للشعب الشقيق

القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس الجزائري.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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