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دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات"
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟!
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
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طائرات حربية خلال خطاب ترامب في أريزونا تدير الأعناق وتخطف الأضواء
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BBC News عربي
السبت 31 أكتوبر 2020 09:24 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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