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تسجِّل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة تسجِّل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 107376 بينهم 99353 متعافيًا

مصر تسجِّل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 80 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99353 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد": إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 107376 حالة، من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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