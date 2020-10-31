الأهلي بوابة الاتحاد لتصحيح المسار.. وضمك هدف الهلال الجديد نحو الصدارة

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الليلة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين "رئاسة العشرين"

تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والمعنونة بجولة " رئاسة العشرين " بثلاث مواجهات مثيرة.

الهلال - ضمك

يحل ضمك ضيفاً على الهلال، عند الساعة 5:50 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الهلال (المركز السابع - 4 نقاط) يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تعيده لصدارة ترتيب الفرق.

في المقابل يأمل ضمك العودة ولو بنقطة واحدة، وإن حقق النقاط الثلاث أفضل، كونه يقبع في المركز الـ14 بدون نقاط.

أبها - الاتفاق

يستضيف أبها نظيره الاتفاق، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، عند الساعة 6:15 مساءً.

يأمل أبها تحقيق نتيجة إيجابية وخطف النقاط الثلاث حتى يتجاوز المركز الـ13 (نقطة واحدة).

بينما يسعى الاتفاق للتربع على القمة في حال الفوز (الثالث - 6 نقاط)

الاتحاد - الأهلي

قمة مباريات الجولة تجمع الاتحاد والأهلي (ديربي جدة) عند الساعة 7:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

اللقاء يشكل منعطفاً هاماً بالنسبة للاتحاد (المركز 12- نقطة واحدة)، وكسر هيمنة الأهلي في مواجهة " الديربيات " في السنوات الأخيرة.

في المقابل يسعى الأهلي (الرابع - 6 نقاط) في تحقيق انتصار يدفعه نحو الصدارة، في حال تعثر المنافسين.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين