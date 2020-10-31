أخبار عاجلة

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم -
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 -
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأهلي بوابة الاتحاد لتصحيح المسار.. وضمك هدف الهلال الجديد نحو الصدارة

Print
الأهلي بوابة الاتحاد لتصحيح المسار.. وضمك هدف الهلال الجديد نحو الصدارة الأهلي بوابة الاتحاد لتصحيح المسار.. وضمك هدف الهلال الجديد نحو الصدارة
الليلة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين "رئاسة العشرين"

الأهلي بوابة الاتحاد لتصحيح المسار.. وضمك هدف الهلال الجديد نحو الصدارة

تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والمعنونة بجولة " رئاسة العشرين " بثلاث مواجهات مثيرة.

الهلال - ضمك

يحل ضمك ضيفاً على الهلال، عند الساعة 5:50 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الهلال (المركز السابع - 4 نقاط) يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تعيده لصدارة ترتيب الفرق.

في المقابل يأمل ضمك العودة ولو بنقطة واحدة، وإن حقق النقاط الثلاث أفضل، كونه يقبع في المركز الـ14 بدون نقاط.

أبها - الاتفاق

يستضيف أبها نظيره الاتفاق، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، عند الساعة 6:15 مساءً.

يأمل أبها تحقيق نتيجة إيجابية وخطف النقاط الثلاث حتى يتجاوز المركز الـ13 (نقطة واحدة).

بينما يسعى الاتفاق للتربع على القمة في حال الفوز (الثالث - 6 نقاط)

الاتحاد - الأهلي

قمة مباريات الجولة تجمع الاتحاد والأهلي (ديربي جدة) عند الساعة 7:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

اللقاء يشكل منعطفاً هاماً بالنسبة للاتحاد (المركز 12- نقطة واحدة)، وكسر هيمنة الأهلي في مواجهة " الديربيات " في السنوات الأخيرة.

في المقابل يسعى الأهلي (الرابع - 6 نقاط) في تحقيق انتصار يدفعه نحو الصدارة، في حال تعثر المنافسين.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم

كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027

كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027

لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات"

لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات"

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج

شبكة عيون الإخبارية