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386 ألف ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي خلال يوم

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386 ألف ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي خلال يوم 386 ألف ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي خلال يوم
من خلال بيع خمسة صقور

386 ألف ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي خلال يوم

تواصل أمس الجمعة مزاد الصقور الأول الذي ينظمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبد العزيز في ملهم، من خلال بيع خمسة صقور بمبلغ 386 ألف ريال في الليلة الـ 16 للمزاد.

وبدأت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح الرايس للطاروحين عبدالعزيز بن حامد العبدلي وخالد بن حمود الصبحي، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 وربع إنش، ووزنه 960 جراماً، وكان من نصيب عبدالله بن نوار العتيبي بمبلغ 90 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح وادي بيض "جازان" للطاروح فارس يحيى الشهراني، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 940 جراماً، واشتراه عوض بن جبار الشليخي بمبلغ 76 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالثة على شاهين فرخ طرح وادي بيض "جازان" للطاروح محمد غازي صيرم، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 1020 جراماً، وظفر به عوض بن جبار الشليخي بقيمة 80 ألف ريال.

وجاءت بطاقة المزاد الرابعة على شاهين فرخ طرح شمال الوجه للطاروحين سليمان عودة التدلاوي وعبدالعزيز سعود البلوي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 970 جراماً وحظي به عامر بن غانم العجمي بقيمة 70 ألف ريال.

وجاءت المنافسة الخامسة على شاهين فرخ طرح وادي بيض "جازان" للطاروحين عبدالرحمن محمد قصادي وحيدر محمد قصادي، عرضه 15 ونص إنش راهي، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 890 جراماً وظفر به عامر بن غانم العجمي مقابل 70 ألف ريال.نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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