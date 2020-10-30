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عقب لقائه عون.. الحريري يصف أجواء تشكيل بـ"الإيجابية"

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عقب لقائه عون.. الحريري يصف أجواء تشكيل الحكومة بـ"الإيجابية" عقب لقائه عون.. الحريري يصف أجواء تشكيل بـ"الإيجابية"

جي بي سي نيوز :- وصف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، السبت، أجواء تشكيل بأنها "إيجابية".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي، شرق العاصمة بيروت، وفق مراسل الأناضول.

وقال الحريري، في تصريحه المقتضب: "لن أتكلم كثيرا. عقدت جلسة مع فخامة الرئيس والجو إيجابي، ولن أرد على أي سؤال".

في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الرئيس عون بحث مع الحريري الأوضاع العامة وتطورات الملف الحكومي، دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، كلف الرئيس اللبناني، الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

وهذه المرة الرابعة للحريري على رأس الحكومة، إذ تولى الأولى في 2009، والثانية في 2016، قبل أن تنهار حكومته الثالثة في 29 أكتوبر/ تشرين أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية، ليخلفه حسان دياب الذي استقال عقب 10 أيام على انفجار بيروت.

وقدمت الحكومة الثالثة للحريري استقالتها، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 2019، تحت إلحاح ضغط احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ليخلفه حسان دياب الذي قدمت حكومته استقالتها عقب 10 أيام على انفجار مرفأ بيروت.

ويعاني لبنان، منذ أشهر، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، إضافة إلى استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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