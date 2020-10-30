مدير مستشفى صامطة يدشن عيادة التغذية الافتراضية وبرنامج التوعية بالرضاعة الطبيعية

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تهدف إلى تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع دون الحاجة لمراجعة المرفق الصحي

دشن مدير مستشفى صامطة العام بالإنابة علي سهلي، ومدير إدارة التغذية غاوي مجدوع، وبحضور رئيس قسم التغذية، ومشرف التغذية العلاجية بالمستشفى، أمس الخميس، عيادة التغذية الافتراضية والبرنامج التوعوي للرضاعة الطبيعية.

وتفصيلاً، أوضح " سهلي " أن العيادة الافتراضية تعد عيادة حقيقية يقوم فيها أخصائي التغذية العلاجية في المستشفى، بالاطلاع على ملف المريض والتواصل معه عبر برنامج الواتس على الرقم 0509616926 في منزله دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى.

من جانبه، أكد رئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى، الأخصائي وحيد قاسم، أن العيادة الافتراضية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة، والوصول إليهم بشكل أسرع وتقديم الخدمات لهم بدون الحاجة لمراجعة المرفق الصحي، وخصوصاً خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩.

وفي ختام البرنامج تم تكريم عدد من المشاركين بالبرنامج التوعوي من قسم التغذية بالمستشفى.

مستشفى صامطة