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في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

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في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة
منها مستشفى الأنصار.. وطوارئ الأطفال

في أقل من عام..

قبل أقل من عام على تولي الدكتور محمد الخلاوي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إدارة صحة المدينة، تمكن من إنهاء العديد من الملفات الساخنة التي وضعت على مكتبه ومن أهمها إعادة تشغيل مستشفى الأنصار؛ وذلك بدعم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة شخصية وميدانية من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

مستشفى الأنصار الجديد

‏يُعد مستشفى الأنصار الخط الأول للرعاية الطارئة والحرجة لزوار المسجد النبوي الشريف، والأول من نوعه الذي تنفذه وزارة الصحة بنظام وآلية مختلفة عن جميع مشاريعها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في الإنشاء والتجهيز، وبسعة سريرية 244 سريرًا، وذلك على مسطح أراضٍ 13,350 م2 ويبعد عن المسجد النبوي الشريف 1,100م.

ويتكوّن مستشفى الأنصار الجديد من 6 أقسام؛ منها أقسام الطوارئ والعناية المركزة والباطنة الداخلية والجراحية وضربات الشمس والإجهاد الحراري والعيادات الخارجية، إضافة ‏إلى مستشفى السلام للطوارئ والرعاية الحرجة الذي يُقدم جميع الخدمات الطبية الطارئة التي كانت تقدم في مستشفى الأنصار، والدعم لمراكز الرعاية الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف "الصافية، باب جبريل، باب المجيدي"، وبسعة ٦١ سريرًا.

وسائل السلامة

وعمل الدكتور "الخلاوي" على تعديل وصيانة بعض الأقسام ووسائل السلامة في عدة مستشفيات؛ حيث شمل التطوير قسم الطوارئ بمستشفى الميقات العام، الذي يُعد من أهم الأقسام التي تخدم المدينة المنورة وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن طريق ينبع السريع والعديد من الشوارع الرئيسة في طيبة الطيبة.

طوارئ الأطفال

وعلمت "سبق" من خلال مصادرها أن الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ستعلن عن خطة طوارئ الأطفال مع دخول فصل الشتاء، وخلال الأسابيع المقبلة بمشيئة الله تعالى، وتُعد هذه الخطة من أهم الخطط التي ستنفذها صحة المدينة لكون معاناة الأهالي في السنوات الماضية من زيادة أعداد المراجعين لطوارئ الأطفال.

وكانت "سبق" قد وضعت ملفات ساخنة على طاولة الدكتور الخلاوي، عندما أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة قرارًا بتكليفه مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وكان من أهمها إعادة تشغيل مستشفى الأنصار.صحة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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