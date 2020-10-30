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شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة

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شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة
عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية

شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1.300.000) ريال إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (5) مقيمين، ثلاثة من الجنسية المصرية، ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وامتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج عبر حسابات بنكية لـ(10) كيانات تجارية، يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيَّي (الديرة - والشفاء) مقرَّين لجمع الأموال. وبتفتيشهما عُثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (4.785.413) ريالاً، إضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية.

وقد تم القبض عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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