أخبار عاجلة

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم -
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 -
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً

Print
في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً

يخوض السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، غداً السبت، مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والتي تأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية