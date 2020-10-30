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"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "" أو "الإمارات"

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"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" "رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "" أو "الإمارات"

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أنه يودّ العودة للتدريب في منطقة الخليج من جديد كاشفًا عن أنه ينتظر عرضًا من أو الإمارات.

جاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عبر قناة "TNT sport" الأرجنتينية، علمًا بأن المدرب في الوقت الحالي لا يتولّى تدريب أي ناد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدرب بنادي الوصل الإماراتي قبل أن تفشل التفاوضات بسبب الراتب المرتفع الذي طلبه المدرب.

وسبق لرامون دياز أن تولى تدريب ناديَي الهلال والاتحاد؛ حيث حقق نجاحات رائعة مع الأول، بَيْدَ أن تجربته مع الاتحاد لم يكتب لها النجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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