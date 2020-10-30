لقاءات برنامج التهيئة الأول بجامعة نجران

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18:28 الجمعة 30 أكتوبر 2020

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شهد برنامج التهيئة الأول والذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تنوعًا في اللقاءات المتضمنة للبرنامج في أسبوعه الثاني. وانطلقت اللقاءات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام بلقاء "ليتني كنت أعرف" قدمتها عائشة بشيري قدمت خلاله تجربة اختبار الآيلتس وكيفية اجتيازه، وكذلك ما يستلزم اتباعه أثناء فترة دراسة اللغة في المعهد، وكذلك تحدثت د. عائشة مشرقي عن فن التفاؤل ودوره استقرار المبتعث نفسيا؛ للتغلب على ضغوطات الحياة الدراسية في الغربة. بعد ذلك تحدث الدكتور هاني الشهراني، والدكتور تركي العلياني عن أنظمة الدراسة والمعيشة في الولايات المتحدة، ومتطلبات الحصول على الفيزا الأمريكية وكيفية الحصول عليها، وكذلك عرض معلومات عن أنظمة السكن والمواصلات التي يجب على المبتعث والمرافق معرفتها، بعد ذلك عرض الدكتور سعيد القحطاني وكذلك الدكتور سمر الحربي نظام الدراسة والمعيشة في بريطانيا، فيما تناول كل من الدكتورة سمر القحطاني، والدكتور عبدالله الشهري أنظمة الدراسة والمعيشة في أستراليا التي أصبحت الآن وجهة جذب للمبتعثين في مراحل وتخصصات مختلفة. وانطلق اليوم الثاني من البرنامج بلقاء قدمته الدكتورة فاطمة عسيري تناولت فيه إدارة التغيير الشخصي والذي تضمن مفهوم التغيير وأهميته، ومراحله وكيفية قيادة التغيير متضمنًا عرض المهارات اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي، بينما قدم الدكتور هادي العجمي عرضًا عن مهارات الاتصال وعناصره، وطرق تطويرها مع عرض بعض التطبيقات العملية التي تجعل عملية التواصل فعالة ومؤثرة. وتناولت الدكتورة شيماء المالكي مفهوم إدارة الوقت وآليات تنظيمه والكيفية التي يتم بواسطتها تخطيط الأوقات لاستثمارها. فيما عرضت الدكتورة كوثر خلف في برنامج التجارب أهمية الوعي القانوني، وكذلك شارك الدكتور عبدالله العاصمي تجربته في الابتعاث والتي عنونها بـ«عش تجربتك وإياك والسلبية». واختتمت لقاءات الأسبوع الثاني بأربعة لقاءات حيث ابتدأت اللقاءات بفقرة تجارب عرضت فيها الدكتورة نبيلة فرحان تجربتها في مرحلة الماجستير والدكتوراه وكيفية التعامل ضغوط الدراسة والتعامل مع الأطروحات وتدوين الأفكار البحثية، فيما تحدثت الدكتورة سمر القحطاني في نفس الفقرة عن أهم النقاط التي تساعد طالب الدراسات العليا في اختيار المشرف الدراسي وبعض الصعوبات التي واجهتها وكيفية تجاوزها. وتطرق الدكتور جري القثامي إلى إدارة التوتر وأعراضه، وكذلك أسبابه والنماذج الشائعة للتوتر وإيجاد طرق التقليل من التوتر الذي يصاحب المبتعث في رحلته الأكاديمية، بينما تناول الدكتور سلمان المدهش مهارات العمل الجماعي والتعريف به وأهميته، وأبرز الأسس والعوامل التي ينبغي أن يقوم عليها تأسيس وتكوين الفريق، وكذلك أبرز معوقات العمل الجماعي وأشهر القوانين التي يجب مراعاتها في العمل الجماعي.

