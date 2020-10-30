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بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

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بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات
تأكيد لوزير خارجيتها على الملاحقة وعدم التواني إطلاقاً حتى تحقق الهدف

بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات

بعد دفعة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت أمس على شركات وجهات إيرانية، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة أن بلاده ستلاحق أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات، وفق "العربية.نت".

وفي إطار سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها الإدارة الأميركية منذ 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ذكّر "بومبيو" في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن بلاده فرضت يوم أمس عقوبات على 11 كيانًا و5 أفراد على صلة بصناعة النفط الإيرانية، مشدداً على أن أميركا لن تتوانى إطلاقًا في ملاحقة أي كيان أو فرد يساعد النظام الإيراني على التهرب من عقوباتنا.

وتحاول الإدارة الأميركية منذ سنتين تشديد الخناق على طهران وتجفيف إيراداتها، بسبب أنشطتها المزعزعة في المنطقة، فضلاً عن مواصلتها عمليات التخصيب.

أمس أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بياناً أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، محددًا 8 كيانات شاركت في عمليات البيع والشراء هذه، كما أشار إلى أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

يُذكر أن الرئيس دونالد ترمب لطالما أكد أن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ لإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، التي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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