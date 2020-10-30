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تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

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السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"
دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال

أعربت المملكة العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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