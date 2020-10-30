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دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

