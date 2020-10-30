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40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن، الخميس، 40 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 3443 إصابة جديدة بالفيروس جميعها محلية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 65385، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 740، بعد وفاة 40 مصابا.

إصابات الخميس جميعها محلية وتوزعت على "2105 في محافظة العاصمة عمّان، و138 في البلقاء، و46 في الكرك، و17 في مأدبا، و149 في العقبة، و10 في الطفيلة، و537 في الزرقاء، و198 في إربد، منها 86 إصابة في الرمثا، و145 في المفرق، و23 في عجلون، و31 في معان، و44 في جرش".

بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 176 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1260 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
وأُجري 25558 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1808896 فحصاً.

ولم يعلن الموجز عن حالات شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة.

جي بي سي نيوز

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