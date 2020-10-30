أخبار عاجلة

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم -
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 -
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر

Print
أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر
ضمن مساعي إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030

أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر

رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة؛ بتوجيه من أمير المنطقة؛ لحلّ مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وشهد اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين؛ مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومحاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد ، والأهداف البعيدة التي يسعى أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وكان أمير منطقة عسير قد وجّه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلّحمر، بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلّحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية