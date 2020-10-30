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مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين في زلزال أزمير غرب تركيا

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مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين في زلزال أزمير غرب تركيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين في زلزال أزمير غرب تركيا
المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى

مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين في زلزال أزمير غرب تركيا

أعلنت السلطات التركية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ضرب ولاية أزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين بجروح متباينة وفقًا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كل المدن المتضررة من الزلزال؛ بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أزمير غرب تركيا؛ مبينة أن مركزه كان على بُعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه، وعلى عمق 16.54 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة أزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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