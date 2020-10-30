أخبار عاجلة

دراسة: عاملو البقالة عُرضة للإصابة ونشر كورونا أكثر من غيرهم -
كورونا.. الهند تسجّل 45230 إصابة والإجمالي في ألمانيا 545.027 -
لهذا السبب.. ترامب يغيّر خطته لـ"حفل ليلة الانتخابات" -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد الإفريقي يعلن: إصابة رئيس "كاف"  بـفيروس "كورونا"

Print
الاتحاد الإفريقي يعلن: إصابة رئيس "كاف"  بـفيروس "كورونا" الاتحاد الإفريقي يعلن: إصابة رئيس "كاف"  بـفيروس "كورونا"
سيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا في فندق الإقامة الخاص به

الاتحاد الإفريقي يعلن: إصابة رئيس

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، إن رئيسه أحمد أحمد أصيب بفيروس كورونا.
وذكر "كاف" في بيان رسمي الجمعة أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة ظهرت لديه أعراض أنفلونزا خفيفة وخضع لبروتوكول .
وأضاف أن أحمد أحمد خضع لفحص طبي أظهر إيجابية العينة وسيقوم بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.


وأوضح: "تم إبلاغ جميع الذين تواصلوا مع أحمد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الاتحاد الإفريقي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 3301 اصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة و 103 حالة شفاء في الاردن

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

اليوم - مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا ليس له دور في الوقايه من فيروس كورونا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

8 الصبح - " الصحة " تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات وتعافي 99 مصابا

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

شبكة عيون الإخبارية