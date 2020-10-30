عقب الأمر السامي.. "الشمري" يثمّن للقيادة ترقيته وزيرًا مفوضًا بالخارجية

★ ★ ★ ★ ★

أعرب عن تقديره لـ"فيصل بن فرحان" على هذه الثقة ووعد ببذل قصارى جهده

رفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد بن حماد العَجل الشمري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلًا المولى عز وجل أن يمدّهما بالصحة والعافية، وأن يجعل هذه الترقية عونًا له لخدمة الدين والمليك والوطن.

وأعرب "الشمري" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية على هذه الثقة، مجدداً العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.