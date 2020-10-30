حملة تطعيم بمكتبة الحرم المكي للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

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نفّذتها مستشفى أجياد بمكة بالتعاون مع "رئاسة الحرمين"

نفّذ مستشفى أجياد، عضو مركز التجمع الصحي بمكة المكرمة، حملة التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الرئاسة لشؤون الحرمين، واستهدفت الحملة منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك في مقرها بالعاصمة المقدسة؛ تحت شعار "نخلي هالموسم صفر".

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سلطان سعيد بغدادي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأضاف: "تم تطبيق آلية جديدة للمساهمة في تنفيذ الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بوضع باركود يتم من خلاله تعبئة بيانات المستفيدين من منسوبي المكتبة عن طريق الجوال".

ومن جهة أخرى، شكر منسوبو المكتبة جهودَ وزارة الصحة والفريق الطبي التابع لمستشفى أجياد، على حرصهم على نشر ثقافة الحملة وتوعية منسوبيها.