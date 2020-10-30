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: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

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روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة : حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة
يشمل المطاعم والمقاهي

روسيا: حظر تدخين (الشيشة) في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الجمعة

أعلنت السلطات الروسية حظر تدخين النرجيلة (الشيشة) في الأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والحانات، اعتبارًا من اليوم الجمعة.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة " اليوم" أن هذا الحظر يأتي بناءً على تعديل تم إدخاله على قانون "حماية صحة المواطنين من تأثير دخان التبغ وآثار تعاطيه".
ويحمل التعديل الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الروسي في وقت سابق، اسم "حظر تعاطي المنتجات التي تحتوي على مادة النيكوتين أو استخدام النرجيلة (الشيشة) في بعض المناطق والمنشآت العامة".. ويهدف إلى تقليص تعاطي التبغ في روسيا والحيلولة دون إصابة المواطنين بأمراض يسببها دخان التبغ والمواد السامة التي يحتويها.
ووفقًا للتعديلات ستفرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 500 و1500 روبل للأشخاص، أما غرامة أصحاب المطاعم والحانات فتبلغ 40 ألف روبل (نحو 500 دولار) مع احتمال زيادتها حتى 90 ألف روبل.روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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