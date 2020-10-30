توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية الاقتصاد السعودية

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في إطار المساعي الرامية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات

وقّع مركز التواصل والمعرفة المالية، مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية، ضِمن فعاليات اللقاء الافتراضي الذي عقده المركز مساء أمس الأول.

ووقّع المذكرة من جانب مركز التواصل والمعرفة المالية مدير الشراكات الاستراتيجية منال بنت سعيد، ومن جانب الجمعية أمين مجلس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور أحمد الراجحي.

وأوضحت منال بنت سعيد، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الاقتصاد السعودية يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة؛ بما يسهم في الإثراء المعرفي ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في جميع المجالات.

وقالت: المذكرة تهدف لرفع الوعي المعرفي في المجتمع بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية، وتعزيز دورهما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي، ورفع الوعي المالي، وتقديم المبادرات التي تصب في خدمة المجتمعيْن المحلي والاقتصادي.

وأعرب "الراجحي" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية؛ مبينًا أنها تندرج ضمن جهود جمعية الاقتصاد السعودية لدعم وإثراء المعرفة المالية والاقتصادية، وأيضًا الإسهام في نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال التثقيف المالي والاقتصادي والتعاون في مجال التطوير والابتكار في برامج الشراكات والمسؤولية الاجتماعية.