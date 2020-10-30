أخبار عاجلة

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة -
نائب وزير الحج: أمن وأمان واحترازات واطمئنان.. هكذا استقبلنا أولى دفعات معتمري الخارج -
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات -
نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7% -
استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان إلى أدنى مستوياتها -
انتخابات 2020.. أين سيقضي ترامب وبايدن الساعات الأخيرة يوم المعركة الحاسمة؟! -
بالترحيب والحفاوة.. رئاسة الحرمين تستقبل معتمري الخارج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة -
رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا -
كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجّل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخثلان": لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة والتعليم عن بعد.. ليس عذراً

Print
"الخثلان": لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة والتعليم عن بعد.. ليس عذراً "الخثلان": لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة والتعليم عن بعد.. ليس عذراً
قال إن تأخيرها عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب و"التعليم" عدلت الحصص لتتوافق مع الصلوات

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الدكتور سعد الخثلان، أن جمع بعض الطلاب للصلوات من أجل التعليم عن بعد ليس عذراً!

وأوضح أن وقت صلاة الظهر وقت طويل، فهو أطول الأوقات بعد صلاة العشاء، فهو قرابة 3 إلى 4 ساعات، متسائلاً: "أفلا يجد الطالب وقتاً يصلي فيه في هذا الوقت؟ وهل وقت التعليم عن بعد يستغرق وقت صلاة الظهر كلها؟ّ" محذراً بأن ذلك يدل على الاستهتار وقلة المبالاة بهذه العبادة.

وشدد "الخثلان" في برنامج "يستفتونك" على وجوب الصلاة في وقتها، مؤكداً أنه لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة والتعليم عن بعد، فهذا ليس عذراً ومبرراً للجمع!

ونوه بأن وزارة التعليم مؤخراً عدلت حصص الدراسة في التعليم عن بعد، وأصبحت متوافقة مع أوقات الصلوات بعد الإشكالية التي كانت موجودة في بداية الدراسة.

وأكد "الخثلان" أن "شرط الوقت آكد شروط الصلاة، وقد تسقط كثيراً من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت".

وحذر من أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، كما عد ذلك أهل العلم لأن الله توعد فيه بالويل.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الله توّعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر، حيث قال الله تعالى: "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

"هادى": نثق بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض ودعمه بحزمة اقتصادية لاستقرار العملة

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

د. النصار لـ"سبق": سرعة التكيُّف الاجتماعي للأسرة السعودية من أبرز أسباب نجاح عملية التعليم عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية