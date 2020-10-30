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البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج 14% بحلول 2021

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البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج 14% بحلول 2021 البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج 14% بحلول 2021
بانخفاض حوالي 508 مليارات دولار.. بسبب استمرار تفشي "كورونا"

البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج 14% بحلول 2021

توقع البنك الدولي أن تشهد تحويلات العمال المهاجرين إلى بلادهم تراجعاً بنحو 14 في المئة مع حلول عام 2021 مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019م بفعل استمرار تفشي كوفيد-19، والأزمة الاقتصادية التي خلفها.

وتشير تقديرات البنك إلى أن تدفق التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من المتوقع أن ينخفض بنحو 7 في المئة إلى 508 مليارات دولار في عام 2020م، فيما توقّع أن يتبع ذلك هبوط بنحو 7.5 في المئة في عام 2021م إلى 470 مليار دولار.

ويعزو البنك الدولي أسباب تراجع التحويلات المالية من الخارج إلى ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات التوظيف في الدول التي تستضيف المهاجرين، وتراجع النفط وانخفاض قيمة عملات الدول المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

كما أشار البنك الدولي إلى أن تراجع التحويلات في العامين الحالي والمقبل، سيؤثر على المناطق كافة، بالرغم من أنه من المتوقع أن يكون الهبوط حاداً في أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 16 في المئة و8 في المئة على الترتيب.

وتوقع البنك كذلك أن تتراجع التحويلات في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11 في المئة و4 في المئة على التوالي، وأن تتراجع بنحو 0.2 في المئة في أمريكا اللاتينية.البنك الدولي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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