بالأسماء.. "آل الشيخ "يكلف 5 ملاحق ثقافيين بالصين والنمسا وإسبانيا والسودان وألمانيا

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتكليف خمسة ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية.

وجرى تكليف الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن ملحقاً ثقافياً في دولة النمسا، والدكتور مالك بن محمد الوادعي ملحقاً ثقافياً في ألمانيا، والدكتور أحمد بن علي الزهراني ملحقاً ثقافياً في الصين، والدكتور سعيد بن مسفر المالكي ملحقاً ثقافياً في إسبانيا، وعبدالله بن قاسم هاشمي ملحقاً ثقافياً في السودان.

وقدم وزير التعليم التهنئة للملاحق الجدد، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وقيادتهم، وتحقيق رؤية المملكة 2030.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم