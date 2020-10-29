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الاتفاق يواصل تحضيراته لمباراة جولة "رئاسة العشرين".. المالكي ومحنشي يتفقان: أبها صعب

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الاتفاق يواصل تحضيراته لمباراة جولة

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه فريق أبها، مشيراً بأنهم يدركون قوة منافسهم خصوصاً عندما يلعب على أرضه، إلا أن ذلك لن يثني فارس الدهناء عن مواصلة نغمة الانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب وسط الاتفاق إبراهيم محنشي مساء اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق مع أبها ضمن منافسات جولة رئاسة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم2020/2021.

وقال المالكي: "جاهزون للمباراة المهمة، والتي نسعى من خلالها على مواصلة تطور العمل، ونسأل الله العلي القدير بأن نوفق للظفر بالنقاط الثلاث".

فيما شدد لاعب وسط الاتفاق إبراهيم محنشي على أهمية مواجهة فريقه عندما يحل ضيفاً على أبها كونها ستعزز من موقف النواخذة في سلم الترتيب. وقال: "لاشك بأن مباراة أبها صعبة ولكننا جاهزون لها، وبإذن الله الاتفاق قادر على العودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث".

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس عصر اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداً لمواجهة أبها، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي الذي ركز على الجانب الفني.

الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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