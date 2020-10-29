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الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا"

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الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا" الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا"
بينها العاصمة ووهران وقسطنطينة

الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من

أعلنت الجزائر اليوم (الخميس)، تطبيق نظام الحجر الصحي المنزلي على حوالي 20 محافظة في إطار مواجهة وباء "كوفيد-19" من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

وبين مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن القرار جاء بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة ، وجرى بموجبه تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي في المحافظات المعنية به، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، ومدن أخرى مثل سطيف وعنابة وقسطنطينة ووهران.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد حذر مؤخرًا من أن الوضع الوبائي مقلق ومن غير المستبعد العودة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الكامل، إذا استمرت وتيرة انتشار العدوى في تصاعد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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