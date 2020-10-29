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تتقدم في مؤشر جاهزية للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

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مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك" تتقدم في مؤشر جاهزية للذكاء الاصطناعي " إنفوجرافيك"

مصراوي Masrawy

06:35 م الخميس 29 أكتوبر 2020

كتب يوسف عفيفي:
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، كشف خلاله عن تقدم 34 مركزًا في مؤشر "جاهزية للذكاء الاصطناعي"، والذي يقيس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتأتي في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، بإجمالي نقاط 49 نقطة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019.

يأتي ذلك وفقًا لـ 3 محاور رئيسة، و33 مؤشرًا فرعيًّا؛ أبرزهم: وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي، والخدمات عبر الإنترنت، والقدرة على الابتكار، وقوانين حماية البيانات والخصوصية. وكلما اقتربت قيمة الدولة في المؤشر من 100 يعني ذلك تحسن قدرتها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠

وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.

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