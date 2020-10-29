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"موارد الرياض" يدرب أكثر من 80 يتيمًا محتضنًا لدى الأسر الكافلة

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قدمها نخبة من المختصين في مجال الإدارة والتزيين النسائي وتطوير الذات

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مركز إصرار وطموح للتدريب المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي استهدف فئة الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة بحضور اكثر من "80 "مستفيدًا ومستفيدة.

اشتمل البرنامج على خمس دورات افتراضية وهي "اساسيات تصميم الأزياء ودور العلاقات العامة في بناء الصورة الذهنية، ودورة التمكين الإداري ودورة مهارات السكرتارية التنفيذية، وإدارة المكاتب ودورة فن المكياج" قدمها نخبة من المدربين والمدربات المختصين في مجال الإدارة والتزيين النسائي وتطوير الذات.

وصاحب الدورات مجموعة من التدريبات والتطبيقات العملية والإجابة على استفسارات الحضور من الجنسين، كما حصل المتدربون بعد نهاية الدورات على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يعد أحد ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً مع قطاعات التدريب الأهلي لتطوير قدرات مستفيديه من الرعاية داخل وخارج فروع الإيواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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